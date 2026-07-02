Wissenschaft hilft uns, die Welt besser zu verstehen – und gute Entscheidungen zu treffen. Gerade in Zeiten von Social Media, künstlicher Intelligenz und gezielter Desinformation ist das wichtiger denn je. Wer wissenschaftliche Erkenntnisse einordnen kann, fällt seltener auf Halbwahrheiten oder Falschinformationen herein. Oft bleibt Wissenschaft in ihrer Komplexität und der Distanz zwischen Forschungseinrichtungen und Alltag jedoch abstrakt. <BR \/><BR \/>Gerade deshalb braucht es Formate, die Begegnungen ermöglichen und Forschung direkt zu den Menschen bringen. Was passiert, wenn sich ein Wohnzimmer plötzlich in eine Ideenwerkstatt verwandelt, in der Wissenschaft durch persönliche Gespräche unmittelbar erlebbar wird. Mit dem Projekt Book a Scientist treffen Forschende auf Menschen in Südtirol und bringen ihre Arbeit direkt zu ihnen nach Hause. <BR \/><BR \/>So entsteht eine einzigartige Gelegenheit, die Welt aus neuen Perspektiven zu betrachten, unerwartete Zusammenhänge zu entdecken und mit jenen ins Gespräch zu kommen, die sich tagtäglich mit den großen und kleinen Fragen unserer Zeit beschäftigen.<BR \/><BR \/>Transart und Eurac Research präsentieren im Rahmen des Festivals Transart26 mit Book a Scientist ein Format, das Begegnungen zwischen Forschung, künstlerischer Praxis und den Menschen in Südtirol in ihrem privaten Umfeld ermöglichen soll. Das Projekt steht in der Tradition von Rent a Musician, wo Hauskonzerte mit zeitgenössischer Musik aus privaten Wohnungen Orte des Zuhörens und des Austauschs machten. Mit Book a Scientist wird diese Form der unmittelbaren Begegnung abseits traditioneller Institutionen nun auf das Feld der Forschung übertragen.<h3>\r\nDer Ablauf<\/h3>Konkret bedeutet dies, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über ein Onlineformular anmelden können, um am 17. oder 18. September 2026 eine*n Wissenschaftler*in für die Dauer von knapp zwei Stunden bei sich zu Hause zu empfangen. Zu diesem Treffen können sie auch eine Gruppe von vier bis zehn Freund*innen, Nachbar*innen oder Verwandten einladen, die sich in einem ungezwungenen und persönlichen Rahmen – bei einem Aperitif oder einer Marende – den jeweiligen wissenschaftlichen Themen annähern.<BR \/><BR \/>Bei der Anmeldung können die Gastgebenden aus verschiedenen Forschungsbereichen wählen, darunter:<BR \/><BR \/>Umwelt und Klimawandel<BR \/><BR \/>Gebirgsräume und nachhaltige Entwicklung<BR \/><BR \/>Autonomie und Regionalentwicklung<BR \/><BR \/>Minderheiten und sprachliche Vielfalt<BR \/><BR \/>gesellschaftlicher Wandel<BR \/><BR \/>Gesundheit und Biomedizin sowie<BR \/><BR \/>neue Technologien für eine nachhaltige Zukunft<BR \/><BR \/>Auch auf Seiten der Forschenden steht die Teilnahme allen interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern offen.<h3>\r\nKein klassischer Vortrag<\/h3>Die Treffen sind jedoch keine „Vorlesungen im Wohnzimmer“ - jedes Treffen wird von einem Gesprächsformat begleitet, das von Caroline Barneaud und Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) entwickelt wurde. Ein Kit mit Fragen, Impulsen und einfachen interaktiven Anleitungen unterstützt den Austausch zwischen den Teilnehmenden, und sorgt für einen abwechslungsreichen Abend, bei dem die Eindrücke, Fragen und Erfahrungen aller einfließen können. <BR \/><BR \/>Das Projekt sieht zudem eine kontinuierliche kuratorische und organisatorische Begleitung vor: Sowohl die Gastgeber*innen als auch die Forschenden werden während aller Phasen des Projekts unterstützt – von der Vorbereitung bis zur Durchführung der Begegnungen.<h3>\r\nTeilnahme und Bewerbung<\/h3>Die Bewerbung für Book a Scientist ist ab sofort möglich! Bewerben können sich sowohl Forschende, die am Projekt teilnehmen möchten, als auch Interessierte, die ein Treffen als Gastgeber*in in ihrem Zuhause veranstalten möchten. Für die Teilnahme genügt es, das entsprechende Bewerbungsformular (Gastgeber*in oder Wissenschaftler*in) auszufüllen und das Interessensgebiet sowie den gewünschten Tag (17. oder 18. September) anzugeben.<BR \/><BR \/>Alle Informationen und Teilnahmebedingungen sind unter <a href="https:\/\/www.transart.it\/it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.transart.it<\/a> verfügbar.