Wolfgang Ambros nach Lähmung der Beine erfolgreich operiert

Aufgrund „diverser spekulativer Berichte“ seinen Gesundheitszustand betreffend, sehe er sich veranlasst, „eine vollständige Darstellung“ seiner vorhergehenden Probleme und deren Behandlung zu verfassen und darzulegen, so der 67-Jährige. „Aufgrund zunehmender, selbst mit hochdosierten Medikamenten nicht mehr beherrschbarer Schmerzen und dem zunehmenden Verlust an Lebensqualität, entschloss ich mich, nach einer radikal neuen Perspektive für meine verbleibende Lebenszeit zu suchen. Ich fand sie in Person eines Arztes, bei dem ich bereits nach 2 Telefonaten überzeugt war, dass er mir helfen könnte und auch würde.“



Aus seiner Krankheit „resultierte eine Gangbildstörung mit Stolperneigung“, heißt es in dem Statement weiter, „mitunter auch auf der Bühne“. Um nun den immer stärker werdenden Schmerzen, den zunehmenden Lähmungen und der Gefahr des Verlustes jedweder Mobilität entgegenzutreten, sei eine Operation für ihn „die letzte sinnvolle Alternative“ gewesen. Diese wurde in einer Privatklinik in Graz-Ragnitz Mitte Oktober durchgeführt.



„Es wurde eine Nervenfreilegung und Versteifung mit Aufrichtung vom unteren Drittel der Brustwirbelsäule bis zum Kreuzbein durchgeführt“, berichtete Ambros. „Die OP dauerte 8 Stunden und verlief völlig komplikationslos. Bereits am nächsten Tag konnte ich erstmals aufstehen und wurde beinahe schwindlig ob meiner neu gewonnenen Körpergröße.“



Er werde sich nun noch 3 Wochen ausruhen, betonte der „Wolferl“. „Aber auch weiterhin versuchen, den aufrechten Gang wieder zu erlernen.“ Das sei „nicht so einfach, nach über 5 Jahren im gebückten Zustand“. Aber er sei zuversichtlich, fügte Ambros hinzu. Und der Barde kündigte auch schon sein Comeback an: „Ab 30. November (Seilbahneröffnung, Kaprun, Salzburg) werde ich wieder auf der Bühne stehen und meiner Berufung weiterhin nachgehen. So und nicht anders, Wolfgang Ambros.“





apa