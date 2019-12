Zwischen Matura und Fantasy-Trilogien

Nadia Unterfrauner aus Feldthurns hat mit erst 18 Jahren schon mehrere Bücher auf den Markt gebracht. „The Rising Sun“ nennt sich Teil zwei ihrer Fantasy-Trilogie, der Ende Jänner erscheint. Der „Zett“ erzählt die Schülerin im Interview, wie sie so jung zum Schreiben kam und was die Leser in Band zwei erwartet.