Wer den Werdegang des Südtirolers verfolgt, weiß: Diego Federico lebt für die großen Shows. Spätestens seit seiner Teilnahme bei „Starmania“ (2021) und Auftritten vor 15.000 Menschen beim CSD in München hat sich der Künstler einer kompromisslosen Popstar-Ästhetik verschrieben. Inspiriert von Ikonen wie Lady Gaga oder Freddie Mercury verbindet er Gesang, Tanz und Theater.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328097_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit „Born To Create“ hebt er diesen interdisziplinären Ansatz nun auf ein neues Level. Der Song bewegt sich im Spannungsfeld zwischen ikonischem Glamour, progressiver Fashion-Ästhetik und emotionaler Verletzlichkeit.<h3>\r\nDer Preis des Traums<\/h3>Inhaltlich geht Diego Federico dorthin, wo es wehtut. Der Song erzählt von dem brennenden Wunsch, auf der Bühne gesehen zu werden und seinen Traum zu leben – aber auch von der Kehrseite der Medaille. „Es geht darum, den eigenen Traum zu verfolgen und dabei trotzdem nicht zu vergessen, wer man eigentlich ist“, erklärt der Sänger. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Born To Create“ thematisiert den ständigen Druck, performen zu müssen, und die reale Gefahr, sich selbst in den Fangarmen einer profitorientierten Musikindustrie zu verlieren. Es ist die fundamentale Frage: Was bleibt übrig, wenn das Scheinwerferlicht ausgeht?<h3>\r\nGroßprojekt mit über 20 Kreativen<\/h3>Um seine Vision von einer Verbindung aus Musical, Theater und modernem Pop zum Leben zu erwecken, hat Federico ein Team aus über 20 Tänzern, Künstlern und Kreativen um sich geschart. In den kommenden Wochen soll das multimediale Gesamtprojekt schrittweise enthüllt werden.<BR \/><BR \/>\n\n<div class="embed-box"><iframe width="700" height="394" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ahtluROxsTg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen title="Diego Federico - Born To Create (Official Music Video) Ep. 1"><\/iframe><\/div>\n