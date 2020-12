Zum Fest der Liebe ein Geschenk des Miteinanders

Persönliche Besuche in den Seniorenwohnheimen sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit selbst für Familienangehörige nur in sehr begrenztem Rahmen möglich. Wie den dortigen Bewohnerinnen und Bewohnern aber dennoch zeigen, dass viele Menschen an sie denken und sie spüren lassen möchten, dass sie bei und mit ihnen sind? Dies fragten sich Elisa Oberhollenzer, die Leiterin des Jugenddienstes Dekanat Taufers, und Praktikantin Kathrin Feichter − und kamen dabei zum Schluss: Ein Weihnachtsvideo, an dem viele mitwirken, sollte es sein. Auf der Internetseite des Jugenddienstes luden sie ein, ihnen in Form von Kurzvideos Gedichte, Lieder, Wünsche, usw. − weihnachtliche Botschaften für die Bewohner der Seniorenwohnheime zu schicken. Der Aufruf stieß auf großes Echo: Die Kindergärten des Dekanates machten mit, eine Klasse der Grundschule Sand in Taufers, Jugendliche aus dem gesamten Tauferer-Ahrntal, einige private Gruppen und viele mehr. Aus all den Einsendungen schnitten Elisa und Kathrin ein ganz besonderes Weihnachtsvideo, über das den Bewohnerinnen und allen Bewohnern herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Pustertal geschickt werden.