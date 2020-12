Der Kapuzinerpark soll aufgewertet werden

Das Land Südtirol will 1,3 Millionen Euro in die Renovierung des Kapuzinerparks in Bozen investieren. Landesrat Massimo Bessone wird in Kürze das Projekt einreichen. Dann sollen im Kapuzinerpark unter anderem ein Bistro, ein Spielplatz und eine Bühne entstehen.