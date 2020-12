Ausnahmezustand in Bozen

Die großen Niederschlagsmengen am Wochenende richten auch in der Landeshauptstadt große Schäden an. Dort kam es zu der Überschwemmung einer Tiefgarage. Ein Pkw flieht noch schnell aus den Fluten, bevor die Wassermengen zunehmen. Aufnahmen: Privat