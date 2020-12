Barbianer Band „Stunde Null“ veröffentlicht gefühlvolle Ballade

Feinfühlig und direkt unter die Haut, so schafft es die in der Vorweihnachtszeit erschienene Stunde Null-Single „halt mich fest“ den Hörer bereits ab der ersten Note zu fesseln. Die 5 Südtiroler sind ja bekannt für ihre außergewöhnliche Bandbreite von harten Metalriffs bis hin zu ruhigen Melodien, aber mit dieser gefühlvollen Ballade erreichen Stunde Null ein neues Level an Gefühl und Emotion.„halt mich fest“ ist die vierte Single aus dem neuen Album „Wie laut die Stille schreit“, mit dem Stunde Null an die Erfolge der Vorgänger-Alben anschließen will.