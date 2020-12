Carabinieri decken Pfusch bei Coronatests auf

Die Spezialeinheit NAS der Carabinieri hat eine Razzia in Gesundheitszentren und Labors durchgeführt, in den Coronatests gemacht werden. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt: Kräuterläden und Parfümerien verkauften Test-Kits, die nur von Ärzten verwendet werden dürfen, oder Materialien wurden unsachgemäß bei Raumtemperatur gelagert. Insgesamt wurden 94 Verstöße festgestellt, keiner davon in Südtirol.