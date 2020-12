Der erste Schnee in tiefen Lagen

Der Winter hält Einzug. Am Mittwoch hat es erstmals in diesem Winter bis in tiefe Lage geschneit, wie dieses Video aus St. Leonhard in Passeier (689 m) zeigt. Viel Schnee ist (noch) nicht gefallen, immerhin ist es leicht angezuckert und ein kleiner Vorgeschmack auf weiße Weihnacht..