Die STOL-Weihnachtslieder

In den letzten Tagen und Wochen haben die STOL-Redaktion wieder viele Weihnachtslieder aus allen Landesteilen erreicht, die von Chören, Jugendgruppen und Musikkapellen eingespielt wurden. Vielen Dank für diese musikalischen Weihnachtsgrüße in dieser schwierigen Zeit. Wir haben für Sie 13 Weihnachtslieder zu einem Video zusammengefasst. So können Sie und ihre Lieben eine knappe Stunde ungestört das Weihnachtsfest genießen, begleitet von Musik aus Südtirol.