Dr. Bernd Andergassen: „Wir müssen diese Sch***e wieder loswerden“

Der Südtiroler Arzt Bernd Andergassen lebt und arbeitet normalerweise in München. In diesen schwierigen Zeiten hilft er in der Covid-19-Intensivstation am Bozner Krankenhaus mit. Filmemacher Andrea Pizzinini hat den Arzt bei seiner Arbeit begleitet.