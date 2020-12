Einstimmung auf das große Fest

In Salurn hätte am vierten Adventssonntag zum 20. Mal das Adventskonzert stattfinden sollen. Leider musste es heuer aus den uns allen bekannten Gründen (COVID-19) in seiner traditionellen Form abgesagt werden. Bürgermeister Roland Lazzeri, die Gemeindereferentinnen Samantha Endrizzi und Elisa Eccli, Christian Eccli und Walter Cristofoletti haben jedoch versucht, es auf eine andere Art abzuhalten, und zwar mit Videoaufnahmen von einzelnen lokalen Gruppen und Künstlern. Diese Aufnahmen wurden dank der Unterstützung des Bildungsausschusses Salurn dann so zusammengeschnitten, dass daraus ein zusammenhängendes Konzert entstanden ist.