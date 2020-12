Ein luftiger Einsatz unter Strom für die Feuerwehr von Latzfons

Die Unwetter am Wochenende haben für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in Südtirol gesorgt. In Latzfons musste ein Wehrmann hoch in der Drehleiter sitzend einen auf einer Stromleitung liegenden Baumstamm auseinandersägen. Keine leichte - oder ungefährliche - Aufgabe.