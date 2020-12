Im Gedenken an Sepp Kerschbaumer: Feier in St. Pauls

Vergleichsweise schlicht und ohne großen Aufruhr wurde am Dienstagvormittag in St. Pauls die Gedenkfeier für Sepp Kerschbaumer abgehalten. Mit Wortgottesdienst, Gedenkrede und Kranzniederlegung wurde die Erinnerung an den Kämpfer für die Heimat wach gehalten. Zur Feier geladen hatten, wie traditionell üblich, der Südtiroler Heimatbund sowie der Schützenbund. – Aufnahmen: DLife/Matteo Groppo