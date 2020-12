Kindheit im Unglückshaus

Die Zwillingsschwestern Gisela und Mary Hafner sind in Armut und Ausgrenzung aufgewachsen. „In einem Unglückshaus“, wie Gisela Hafner sagt. All die Entbehrungen die sie und ihre Schwester in den Jahren ihrer Kindheit erfahren haben, hat Gisela Hafner nun in ein Buch gegossen. „Es geht mir darum aufzurütteln. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn Kinder in Not leben. Sie sind das schwächste Glied der Kette und bedürfen daher der besonderen Aufmerksamkeit der Erwachsenen“, meint sie.