„Halte mein Bier“: Surfprofi rettet Frau vor dem Ertrinken

Der Profi-Surfer Mikey Wright wollte auf Hawaii das neue Jahr gemütlich angehen. Am Strand bemerkte er eine Frau, die im Meer zu ertrinken drohte. Der Australier sprang ins Meer und zog die Frau an Land. In den sozialen Netzwerken postete er das Video der Rettungsaktion mit den Worten „Hold my beer“, auf Deutsch „Halte mein Bier“.