Hunde riechen Corona: Das war der 1. Testtag

Pünktlich zum Schulstart nach den Weihnachtsferien sind an mehreren Schulen in Südtirol auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Das Besondere dabei: Im Schulkomplex „Peter Anich“ in Bozen kam erstmals eine auf Coronaviren gestestete Hundestaffel zum Einsatz. Beschnüffelt wurden nicht die Schüler selbst, sondern deren Schutzmasken. STOL war mit der Filmkamera bei der Premiere dabei..