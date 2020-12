Impfaktion gegen Coronavirus in Österreich gestartet

In Österreich ist am Sonntagvormittag die Impfaktion gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gestartet. Drei Frauen und zwei Männer erhielten an der MedUni Wien die erste von insgesamt zwei Teilimpfungen. In den meisten anderen Bundesländern sollten im Tagesverlauf ebenfalls symbolische Starts der größten Impfkampagne in der Geschichte Österreichs stattfinden.