Jugendfeuerwehr bringt Licht der Hoffnung

Jahr für Jahr bringt die Jugendfeuerwehr das Friedenslicht in die Dörfer hinaus. Auch heuer ist es so, jedoch coronabedingt unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Deshalb wurde auch die Übergabefeier mit Wortgottesdienst am Mittwochabend in Vilpian in einem kleineren Rahmen als sonst abgehalten. STOL war mit dabei. Diakon Walter Depaoli stand der Feier vor. Natürlich sammelt der Feuerwehrnachwuchs auch in diesem Jahr für "Südtirol hilft". Aufnahmen: Florian Mair (fm)