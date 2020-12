Jungmusiker rocken die Weihnachtszeit

Es ist fast schon Tradition, dass die Jugendkapelle von Niederdorf am 24. Dezember nach der Kindermette am Hauptplatz Weihnachtslieder spielt und dabei Kekse und Getränke auftischt. In diesem Jahr hat sich die Musikkapelle situationsbedingt etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um auf einem alternativen Weg musikalische Weihnachtsgrüße im Dorf und darüber hinaus zu überbringen. Rund 40 Jungmusikanten spielen von zuhause aus gemeinsam den Song „Jingle-Bell-Rock“..