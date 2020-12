Kompatscher: „Mobilität zu Weihnachten eingeschränkt“

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Dienstag im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung auch über die Staat-Regionen-Konferenz berichtet, die am Dienstag virtuell stattgefunden hat. Dort wurde über die Pläne der Regierung für die nächsten Wochen diskutiert, diese betreffen auch die Regelungen für die Weihnachtsfeiertage. „Derzeit schaut es so aus, als würde die Mobilität über die Weihnachtsfeiertage stark eingeschränkt“, sagt der Landeshauptmann.