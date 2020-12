Kundin randaliert in Aldi-Filiale

In der Aldi-Filiale von Stevenage in England räumte eine Kundin ein Regal aus. Die Frau warf die Getränkeflaschen zu Boden, laut britischen Medien beläuft sich der Schaden auf umgerechnet mehr als 120.000 Euro. Auch soll die Frau eine Flasche Gin in Richtung eines Kunden geworfen haben. Bei der Aktion verletzte sich die Frau an einer Hand, sie wurde von der Polizei festgenommen.