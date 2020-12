Landeshauptmann Kompatscher: „Es ist nicht die Zeit für Feste und Feiern“

Die Landesregierung hat am Freitagabend über die neuesten Entwicklungen in Sachen Coronakrise informiert. Südtirol wird offiziell von Rot auf Orange herabgestuft, trotzdem warnte Kompatscher: „Es geht in die richtige Richtung, aber die Zahlen zeigen klar, dass noch nicht die Zeit für Freunde treffen, Feste und Feiern gekommen ist.“