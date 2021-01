Lisas Tricks: Keine Knoten in der Lichterkette

Eine Lichterkette gehört zu Weihnachtsbeleuchtung einfach dazu. Nun wird sie verpackt – und in 11 Monaten wieder aus der Kiste geholt. Doch meist ist die Lichterkette ein erstklassiger Kabelsalat, das Entflechten zehrt an den Nerven. Lisa Leuci sagt den Knoten in der Lichterkette adieu und zeigt uns, wie die Lichterkette richtig verstaut wird.