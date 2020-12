Lisas Tricks: So kleben die Kekse nicht mehr am Tisch

In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Kleckerei. Was tun, wenn die schön geformten Kekse am Tisch kleben bleiben? All die schöne Arbeit umsonst! Keine Angst, Lisa kennt wieder einmal den perfekten Trick. Damit Ihre Kekse ohne Brüche in den warmen Ofen gelangen.