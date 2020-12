Lu & Me: Live Acoustic Session aus der Garage

Eine weitere Geschichte, die von Corona mitgeschrieben wurde: Das Duo Lu & Me hat eine Serie von Livevideos veröffentlicht, die allesamt in der Garage des Elternhauses von Sängerin Lucia Kastlunger in St Vigil in Enneberg entstanden sind. Hauptmotivation dahinter war der erneute Lockdown und die Tatsache, als Musiker derzeit so gar nichts machen zu können. „Es ist nicht leicht, wenn man plötzlich nicht mehr tun kann, was man liebt“, sagt Lucia Kastlunger. Ihr Duo-Partner Matthias Bäuerlein stammt aus Nürnberg.