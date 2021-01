Majestätisch: Hirsch spaziert durch verschneites Dorf

Viel Schnee in den Wäldern und leere Straßen wegen der Corona-Bestimmungen haben wohl zu dieser magischen Begegnung in einem Dorf in den Abruzzen geführt. Als ein Bewohner im Laternenlicht Schnee schaufelte, traute er seinen Augen nicht.