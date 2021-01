Martin Kocher als neuer Arbeitsminister angelobt

Der Wirtschaftsforscher Martin Kocher ist am Montag in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Arbeitsminister angelobt worden. Der 47-jährige bisherige Leiter des Instituts für Höhere Studien tritt die Nachfolge von Christine Aschbacher an, die wegen einer Plagiatsaffäre zurückgetreten ist.