Möglicher Beteiligter an Terror-Anschlag in Wien verurteilt

Einer der möglichen Tatbeteiligten am Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt ist am Montag am Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Sechs Monate wurden unbedingt ausgesprochen, 18 Monate bekam der 18-Jährige unter Setzung einer dreijährigen Probezeit auf Bewährung nachgesehen. Die verurteilten Taten stehen aber nicht im direkten Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien, dazu laufen noch Ermittlungen.