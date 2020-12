Zugverkehr am Montag noch größtenteils beeinträchtigt

Der Bahnverkehr ist auch am Montag nach dem Wetterchaos vom Wochenende noch größtenteils beeinträchtigt. Die Brennerbahnlinie ist wegen der gestrigen Mure beim Virgl in Bozen gesperrt. Wie die Videoaufnahmen von Montagvormittag zeigen, werden die Aufräumarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Vinschgerbahn verkehrt nicht. Die Pustertalbahn fährt ebenfalls nicht. Einzig die Linie Bozen-Meran ist ab Sigmundskron offen. Es wurden Schienenersatzverkehrsdienste mit Bussen eingerichtet. Aufnahmen: Privat