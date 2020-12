Nach Überfall auf Juwelier in Bozen: „Wir haben Angst“

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Juwelierladen „Oromania“ in der Italienallee überfallen. In der Nacht auf den 8. Dezember haben Unbekannte mit einem Winkelschleifer das Geschäft aufgebrochen, die Alarmanlage und Videoüberwachung außer Gefecht gesetzt und Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro entwendet. Die Eigentümer des Geschäfts, Sylvia Amplatz und Andrea Filidei haben nicht nur den Schmuck verloren, sie bangen auch um ihre Zukunft. „Die Zone ist nicht mehr sicher“, sagt Sylvia Amplatz.