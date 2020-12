Neue Single von Shanti Powa: Lichtblick nach einem „Rainy Day“

Am heutigen Freitag hat die 10-köpfige Band Shanti Powa die erste Singleauskopplung aus ihrem neuen Album „Dreamer“ veröffentlicht, das im April 2021 erscheinen wird. Die Single heißt „Rainy Day“: „Wir haben ‚Rainy Day‘ geschrieben, um die Menschen zu motivieren, an sich selbst zu glauben. Dafür zu kämpfen, Träume wahr werden zu lassen, ohne Angst vor möglichen Hindernissen oder Grenzen“, beschreibt die Band ihren Song. Denn: „An einem regnerischen Tag soll man die Sonne in sich selbst suchen.”