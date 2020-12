Neustart: Alpin Arena Schnals für Athleten geöffnet

Am Montag ging in der Alpin Arena Schnals die (unterbrochene) Skisaison wieder weiter. Nur Athleten die in die Liste des Nationalen Olympischen Komitees CONI fallen, dürfen von 8.15 bis 14 Uhr trainieren. Die Skitrainings erfolgen unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen. Am 1. Trainingstag wurden rund 150 Rennläufer am Gletscher gezählt.