Österreich öffnet Skigebiete zu Weihnachten

Der Ministerrat in Wien hat sich am Mittwoch mit den künftigen Lockerungen der Coronamaßnahmen befasst. In Österreich dürfen die Skigebiete ab dem 24. Dezember aufsperren. Das gab Kanzler Sebastian Kurz im Anschluss an die Sitzung des Ministerrates bekannt. Nach derzeitiger Lage dürfen wir Südtiroler die Provinz nicht verlassen, Skifahren in Österreich ist somit nicht möglich.