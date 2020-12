Quästur Bozen wünscht frohe Weihnachten

Auch Polizisten genießen die bevorstehenden Weihnachtstage. Und so wünscht die Bozner Quästur in einem weihnachtlichen Video allen frohe Feiertage. Die Aufnahmen zeigen zwei Polizisten, die eine Runde in der Bozner Altstadt zwischen Lichterketten und Weihnachtsdekoration machen.