Quellenhof-Belegschaft tanzt gegen den Stillstand

Die Jerusalema-Challenge macht in Südtirol die Runde. Nach den Kaufleuten von Klausen und dem Weißen Kreuz Sterzing haben nun auch die Mitarbeiter der Quellenhof Luxury Resorts in St. Martin in Passeier ein Tanzvideo veröffentlicht. „Auch wir im Quellenhof möchten ein positives Zeichen setzen – seid stark und lasst Euch nicht entmutigen“, sagt Chef Heinrich Dorfer.