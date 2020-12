Riccione: Massenansammlung bei Lichtfeier sorgt für Wut

Dass das Verbot von Menschenansammlung und Veranstaltungen nicht überall in Italien ernst genommen wird, beweisen diese Aufnahmen aus Riccione. Dort erstrahlte nämlich am Wochenende die weihnachtliche Beleuchtung – die 400 Luci – zum 1. Mal in diesem Jahr. Die Stadtverwaltung hatte das Event groß angepriesen. Hunderte Menschen strömten in die Stadt an der Adria und tummelten sich in den Straßen. Kein Wunder, dass der Ärger groß ist bei all jenen, die sich an die harten Corona-Auflagen halten – auch in Südtirol.