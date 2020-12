Sarntal: 2 Personen nach Brand im Krankenhaus

In der Gemeinde Sarntal ist es am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. 2 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sarnthein, Astfeld und Reinswald, die Berufsfeuerwehr Bozen und das Weiße Kreuz.