Schnee: 30 Ziegen auf Alm eingeschlossen

In der Gemeinde Zoldo Alto in der Provinz Belluno waren seit mehreren Tagen 30 Ziegen auf einer Alm eingeschlossen. Wegen der Schneemassen konnte der Bauer die Tiere nicht mehr mit Futter versorgen. Am Montag hat die Feuerwehr mit einer Schneekatze Heuballen auf die Alm transportiert.