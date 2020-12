So montieren Sie die Schneeketten am Auto richtig

Für viele Autofahrer ist das Aufziehen von Schneeketten am Fahrzeug der blanke Horror. Zugegeben, ein Vergnügen ist es nicht. Wichtig ist, zuhause am Beginn der Wintersaison einen Test zu machen und die Schneeketten anlegen. Dann geht es im Ernstfall auf der Straße bei Neuschnee wesentlich leichter. Die wichtigste Regel ist: Schneeketten anlegen bevor Sie auf der Straße hängenbleiben! Und mit Schneeketten am Auto gilt eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 km/h.