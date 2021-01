STOLLE Serien Tipps: Berührend, berauschend, "Bridgerton"

Sie ist in aller Munde: Die neue Netflix-Serie „Bridgerton“ hat die Streamingwelt im Sturm erobert - und das ist kein Wunder. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich bietet die erste Staffel der opulenten Buchverfilmung alles, was sich das Romantiker-Herz wünschen kann: Prächtige Roben und Ballsäle, das Regency-London von seiner besten Seite, Liebe, Enttäuschung, Skandale und Witz. Vermutlich auch deshalb lag die Serie in 75 Ländern mehrere Wochen lang auf Platz 1 der Netflix-Charts.