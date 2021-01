Strand in Rio pumpvoll – und keine Masken

Ein Meer von Sonnenschirmen am Strand Ipanema in Rio de Janeiro. Tausende hatten bei Temperaturen um 30 Grad das Wochenende am Strand verbracht. Masken und Sicherheitsabstand – Fehlanzeige. Mit bereits mehr als 200.000 Coronatoten zählt Brasilien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern weltweit.