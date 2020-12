Ufo über Südtirol? Mars beflügelt Fantasie

So präsentierte sich der Mars am Montagabend im Himmel über Klerant/Brixen. Gelb-orange und strahlend hell dominierte er das Firmament. Durch das starke Zoomen beim Filmen des Planeten erscheint der Mars auf diesen Aufnahmen wie ein explosionslustiger Feuerball, der sich zudem noch schnell um seine eigene Achse dreht. Auch wenn das in der Realität nicht so ist: Faszinierende Aufnahmen sind es allemal.