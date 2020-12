Spektakuläre Renovierung des Valentina-Konsortiums in Mezzocorona

Das 2800 Quadratmeter große Dach des Valentina-Konsortiums in Mezzocorona wurde dank der Beratung von Alpewa und der zertifizierten Arbeit von Festi Lattonerie renoviert. Das Ergebnis? Ein komplett neues Dach mit extremer Haltbarkeit ohne invasive Eingriffe. Das Dach des Valentina-Konsortium hatte viele kritische Stellen, vor allem gab es Probleme mit Infiltration und den Wärmebrücken: Die verschlissenen und schlecht verlegten Sandwichpaneele des Daches, die unterdimensionierten Traufen und verschiedene Stellen, die nicht korrekt abgedichteten waren, führten zur Bildung von Feuchtigkeit. Die 2800 Quadratmeter Dachfläche wurden dank der Verwendung der Firestone RubberGard EPDM-Dachbahn in Rekordzeit abgedichtet. Für Planer, Installateure und Kunden steht dies für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit. Die Verlegung durch einen autorisierten Installateur, nach den technischen Firestone-Normen und -Richtlinien, ist dank der Verwendung von großen Platten einfach und schnell. Außerdem wird die Arbeit in größter Sicherheit durchgeführt, da keine offenen Flammen verwendet werden. Die Ästhetik und Funktionalität haben diesem 2800 Quadratmeter großen Dach neues Leben eingehaucht und es für die Zukunft standfest gemacht.