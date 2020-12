Zoos zu Weihnachten nun doch geschlossen: Tiere feiern allein

Anders als ursprünglich geplant dürfen die Zoos in Österreich zu Weihnachten nun doch nicht aufsperren. Viele Tiergarten-Direktoren sind empört, da die Vorbereitungen dafür fast abgeschlossen sind, wie z.B. im Wiener Haus des Meeres oder im Tiergarten Schönbrunn. Wenigsten die Gibbons in Schönbrunn durften sich am Dienstag über einen Christbaum freuen.