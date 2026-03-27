<p>Ab dem <strong>3. August 2026<\/strong> <strong>verlieren<\/strong> <strong>die Personalausweise in Papierform endgültig ihre Gültigkeit<\/strong>, auch wenn sie ein späteres Ablaufdatum aufweisen.<br>Ab diesem Datum kann das Papierdokument weder im Inland noch für Auslandsreisen verwendet werden.<\/p><p>Um die kontinuierliche Gültigkeit des Identitätsdokuments zu gewährleisten, werden Bürgerinnen und Bürger, die noch im Besitz eines Personalausweises in Papierform sind, gebeten, diesen <strong>durch die elektronische Identitätskarte (CIE) zu ersetzen<\/strong>. Dieses Dokument entspricht den europäischen Sicherheitsstandards und ist sowohl zur persönlichen Identifikation als auch für Reisen in die Länder der Europäischen Union und in Staaten mit entsprechenden Abkommen gültig.<\/p><p>Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Austausch des Papierausweises gegen die <strong>elektronische Identitätskarte jederzeit beantragt werden kann<\/strong>, auch vor dem auf dem Dokument angegebenen Ablaufdatum. Der Wechsel vom Papierdokument zur elektronischen Identitätskarte gilt nicht als Duplikat und <strong>führt daher nicht zur Verdoppelung der Verwaltungsgebühren<\/strong>.<\/p><p>Eine <strong>angemessene Planung<\/strong> der Antragstellung trägt dazu bei, Wartezeiten zu verkürzen und mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Es ist daher wichtig, die Gültigkeit des eigenen Identitätsdokuments rechtzeitig zu überprüfen und im Falle eines <strong>Papierausweises frühzeitig einen Termin für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte zu vereinbaren,<\/strong> um eine Häufung von Anträgen kurz vor der Frist sowie organisatorische Schwierigkeiten – insbesondere in der Zeit vor den Sommerreisen – zu vermeiden.<\/p><p>Für weitere Informationen über die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte wird empfohlen, die offiziellen Informationskanäle zu konsultieren oder sich an die zuständigen Gemeindebehörden zu wenden.<\/p><p><strong>Es ist möglich, einen Termin für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte beim Standesamt zu vereinbaren.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225791784-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>