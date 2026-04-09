<p>Es wird bekanntgegeben, dass diese Gemeindeverwaltung beabsichtigt, über die Sommermonate 2026 - 2 Studenten \/ Studentinnen für die Ausübung eines <strong>Ausbildungs- und Orientierungspraktikums<\/strong>, und zwar 1 bei der <strong>Talschaftsbibliothek<\/strong> Sas dla Crusc und 1 bei den <strong>Gemeindeämtern <\/strong>aufzunehmen.<\/p><p><br><\/p><p>Die Stellengesuche müssen<strong> innerhalb Donnerstag 30.04.2026 – 12:00<\/strong> Uhr beim <a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=220682852-2147&sprache=1">Protokollamt der Gemeinde<\/a> Abtei eingereicht werden.<\/p><p>Hinweis und Formular sind im <a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225439266-2147&sprache=1">Amtsblatt (Amtstafel)<\/a> verfügbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225794761-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>