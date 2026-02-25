<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass diese Gemeindeverwaltung beabsichtigt, ab 01.06.2026 und für die Dauer von 6<br>Monaten, verlängerbar bis zu einer Maximaldauer von 3 Jahren, folgendes Personal mit Vollzeitdienst aufzunehmen:<\/p><p><strong>- 1 Beamter \/ Beamtin der Ortspolizei – V. Funktionsebene<\/strong><\/p><p>Die Bekanntmachung und der entsprechende Antrag sind im <a href="https:\/\/www.comune.badia.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Amtstafel">Amtsblatt<\/a> einsehbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225786909-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>