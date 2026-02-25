<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass diese Gemeindeverwaltung beabsichtigt, für die Dauer von 1 Jahr und zwar ab dem 01.06.2026, verlängerbar bis zu einer Maximaldauer von 3 Jahren, folgendes Personal mit Teilzeitdienst zu 50% aufzunehmen:<\/p><p><strong>- 1 Verwaltungsassistent\/in - VI. Funktionsebene<\/strong><\/p><p>Die Bekanntmachung und der entsprechende Antrag sind im <a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225439266-2147&sprache=1">Amtsblatt<\/a> einsehbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225786907-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>